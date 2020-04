Sesto San Giovanni. Incendio in un dehors di un bar e 11 veicoli in fiamme

(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 19 aprile 2020 – “Se c’è qualcuno che pensa di sfruttare la pandemia per creare tensioni sociali, sappia che non la farà mai franca e che pagherà tutto perché le istituzioni e le forze dell’ordine sono presenti e controllano il territorio. Grazie alle telecamere di sorveglianza e ai video dei cittadini stiamo ricostruendo l’accaduto per identificare il responsabile dei due incendi al dehor del bar Why Not di via Dante e nel parcheggio del Carrefour di via Picardi (11 veicoli bruciati). Quattro famiglie della palazzina vicina al bar sono state evacuate per precauzione, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Questa mattina è stata ripristinata la corrente elettrica.

Ringrazio i Vigili del Fuoco prontamente intervenuti per domare le fiamme, i soccorritori del 118 e la Protezione Civile giunti sul posto. Ringrazio la Polizia Locale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, con cui mi sono messo subito in contatto, che ora stanno indagando sui fatti. Grazie anche ai cittadini, i cui filmati sono molto importanti per le indagini.” questo il commento del Sindaco, Roberto di Stefano, sul social Facebook, che racconta quanto avvenuto in città nelle ultime ore.

V. A.