SESTO SAN GIOVANNI. INDIVIDUATO E CATTURATO DALLA POLIZIA IL PIROMANE DI STANOTTE

(mi-Lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 19 aprile 2020 – “La Polizia di Stato poco fa ha preso il piromane che stanotte ha dato fuoco al dehor del bar Why Not e a 11 auto parcheggiate davanti al Carrefour di via Picardi. Gli agenti lo hanno sorpreso mentre stava tentando di incendiare anche il gazebo di viale Casiraghi. Si tratta di un soggetto extracomunitario già noto alle forze dell’ordine. In questo momento il nostro Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale sta raggiungendo il Commissariato della Polizia di Stato per collaborare con le informazioni già raccolte. Ringrazio Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza che da ieri sera si sono subito concentrati sulle indagini per rintracciare il responsabile dei roghi. A Sesto i delinquenti non hanno scampo.” ne da notizia il Sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano.

V. A.