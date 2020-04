Trezzano. “Esponiamo il Tricolore per la Festa della Liberazione”

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 19 aprile – In occasione del 75° anniversario della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile la tradizionale cerimonia cittadina si svolgerà in forma ridotta a partire dalle 10 con la deposizione della corona d’alloro presso il monumento Sandro Pertini e il monumento ai Caduti alla sola presenza del sindaco Fabio Bottero e del presidente dell’ANPI di Trezzano sul Naviglio Elisabeth Scarpa, con un momento di preghiera con don Franco Colombini e padre Paolo Formenton.

La cerimonia sarà tramessa in diretta Facebook sulla pagina del Comune (facebook.com/ComuneTrezzanosN/). Si ringrazia per il supporto al cerimoniale la Polizia Locale, l’Associazione Nazionale Carabinieri sez. Salvatore Nuvoletta, la Protezione Civile di Trezzano sul Naviglio e la Croce Verde Trezzano.

“Quest’anno purtroppo – dichiara il sindaco Fabio Bottero – non possiamo invitare la cittadinanza a partecipare fisicamente alla cerimonia per la Festa della Liberazione: un anniversario molto importante, 75 anni, tre quarti di secolo, dal 25 aprile del 1945, che avremmo voluto celebrare a dovere con la città. Auspichiamo nella partecipazione almeno virtuale dei tanti che potranno seguire la diretta Facebook sulla nostra pagina istituzionale. Ci piacerebbe anche colorare la città, siamo tutti invitati ad esporre a finestre e balconi il Tricolore. Un modo simbolico per restare vicini e uniti, ricordando il sacrificio di quanti hanno lottato per la libertà dal nazifascismo e la nascita della nostra democrazia”.

È rimandato a data da destinarsi lo spettacolo organizzato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con le Biblioteche con Roberto Brivio e Maria Grazia Raimondi con storie e canzoni della Resistenza. Sabato 25 aprile, invece, la Giornata della Liberazione sarà celebrata sul sito scuolacreativavirtuale.org con video, letture e contributi e alle ore 16 “La Resistenza raccontata ai bambini – Lettura de La Bambola brutta di R. Viganò e altre storie”.