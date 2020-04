BAREGGIO. CONSEGNATE MASCHERINE A TUTTI I BAREGGESI

(mi-Lorenteggio.com) Bareggio, 20 aprile 2020 -7506 buste, una per ogni nucleo familiare di Bareggio. All’interno, una mascherina per ogni componente della famiglia. Nel fine settimana, l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha distribuito i dispositivi di protezione a tutta la cittadinanza. Una due giorni no-stop, tra imbustamento e consegna nelle caselle della posta, resa possibile da una folta schiera di volontari. “Ringrazio il Gruppo Alpini, gli assessori, i consiglieri della Lega e il gruppo ‘Bareggio nel cuore’ per la disponibilità e l’aiuto che ci hanno dato – ha commentato il sindaco Colombo -. Abbiamo faticato, ma ci siamo anche divertiti. Abbiamo incontrato molte persone con le quali abbiamo scambiato quattro chiacchiere che tanto ci mancavano. Con le prime mascherine arrivate abbiamo dato priorità a chi ne aveva urgente bisogno. Appena ne abbiamo avute a sufficienza abbiamo subito optato per la consegna a tutti gli oltre 17.000 cittadini di Bareggio”.

Redazione