(mi-Lorenteggio.com) Bulciago, 20 aprile 2020 – Stamane, intorno alle ore 5.00, in via Roma, lungo la Strada Statale 342, un 28enne è deceduto, dopo il ribaltamento della propria vettura. Inutili i soccorsi del personale medico dell’elisoccorso di Como (che prima era stato impegnato in un incidente a Gaggiano, in provincia di Milano) e dei Vigili del Fuoco e della Polstrada.

V. A.