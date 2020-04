Coronavirus. Cesano Boscone: consentito l’accesso agli orti comunali a giorni alternati

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 20 aprile 2020 – Da oggi è possibile, per gli assegnatari di orti comunali, recarsi presso questi ultimi per la loro cura e manutenzione: lo si potrà fare a giorni alterni, a seconda del numero che contraddistingue il terreno assegnato, ovvero nei giorni pari per i titolari degli orti contraddistinti da numero pari, nei giorni dispari per coloro che possiedono quelli indicanti numero dispari. La decisione è stata presa oggi dall’amministrazione comunale sulla scorta dei recentissimi chiarimenti del Governo, che nelle FAQ (“Frequently Asked Questions”, cioè “domande poste frequentemente”) pubblicate sul sito istituzionale, ha precisato che, a certe condizioni, è consentita la cura e la manutenzione di orti e terreni privati ed è permesso spostarsi per raggiungerli (ad eccezione delle seconde case). “Nel leggere le notizie che arrivano dal Governo – ha dichiarato il sindaco Simone Negri – non bisogna mai dimenticare che questo legifera per tutto il territorio nazionale e che noi siamo nella regione più colpita in tutta Italia dal Covid-19. La riapertura degli orti a Cesano presenta sicuramente dei rischi per via degli spazi piuttosto ridotti e della fascia d’età interessata. Pertanto ho ritenuto opportuno emanare un’ordinanza che ne regolamenti l’accesso e che ne riduca comunque le presenze giornaliere. Tutti stiamo soffrendo per le chiusure, ma prudenza e precauzione non devono mancare”. Rimane vietato sostare in prossimità degli orti e gli spazi comuni saranno utilizzati solo per il passaggio al proprio terreno, unico luogo in cui è consentita la permanenza. Il tutto, ovviamente, dovrà verificarsi nel rispetto delle note e diffuse misure di sicurezza anti-contagio, tra le quali l’obbligo della distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di abbracci e strette di mano e l’uso dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e guanti.