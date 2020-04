CORONAVIRUS, FORONI HA CONSEGNATO 300 MILA MASCHERINE A CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA

L’ASSOCIAZIONE RAGGRUPPA OLTRE 160 AZIENDE NEL SETTORE UTILITIES

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 aprile 2020 – L’assessore regionale al Territorio e

Protezione civile, Pietro Foroni, ha consegnato oggi 300mila

mascherine alla Confservizi Cispel Lombardia, l’associazione

regionale che riunisce oltre 160 utilities e aziende che operano

a livello locale nei settori di pubblica utilita’ (servizio

idrico, igiene urbana).

La consegna delle mascherine, destinate a operatori e addetti

delle utilities lombarde, e’ avvenuta nel magazzino di

CapHolding, un’associata di Confservizi, presso Rozzano

(Milano), presenti Giuseppe Viola e Alessandro Russo,

rispettivamente direttore generale e presidente di Confservizi,

il vicepresidente Paolo Franco, e Giacomo Ghilardi,

vicepresidente di Anci.

“Grazie per la collaborazione che avete dato a Regione Lombardia

nell’individuare le necessita’ dei vostri operatori e nella

sinergia dimostrata nell’organizzare la consegna di questi

300mila dispositivi – ha commentato Foroni – Non e’ un lavoro

semplice gestire cosi’ tante consegne in pochi giorni. Ricordo

che a oggi la Regione ha distribuito gia’ piu’ di 8 milioni di

mascherine attraverso canali diversi. Di questi circa 400.000 al

volontariato di Protezione Civile, circa 6.500.000 agli Enti

(Comuni, Province, Prefetture, Forze dell’ordine, etc.), circa

600.000 ad altri soggetti “distributori” per la cittadinanza

(farmacie, edicole) e altre 330.000 circa alle aziende del

trasporto pubblico locale comprese Trenord e Fnm”.

