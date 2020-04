CORONAVIRUS, MAZZALI (FDI): OGGI A BERGAMO RINGRAZIAMENTO A DELEGAZIONE RUSSA DI MEDICI E ADDETTI ALLE SANIFICAZIONI

(mi-Lorenteggio.com) Bergao, 20 aprile 2020 – “Questa mattina a Bergamo una delegazione di Regione Lombardia ha ringraziato il contingente russo venuto sul nostro territorio per aiutare in questa emergenza. Il gruppo formato da medici e infermieri rimarrà a Bergamo e presterà servizio nell’ospedale “degli Alpini”, mentre il gruppo degli operatori addetti alla sanificazione degli ambienti si sposterà a Brescia per continuare il lavoro.

Alexander Nurizade, console generale della Federazione russa a Milano, era presente e per Regione Lombardia c’erano, oltre a me, il sottosegretario Rizzi, gli assessori Magoni, Terzi e Foroni e i consiglieri Franco e A. Monti. Gli aiuti russi stanno dando un valido apporto alla nostra battaglia contro il virus e di questo abbiamo ringraziato il console. In particolare il territorio della Bergamasca è duramente provato e l’arrivo di medici e specialisti qui è stato di grande supporto”

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

