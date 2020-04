Gaggiano. Ciclista investito lungo la Vigevanese, atterrato l’elisoccorso

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 20 aprile 2020 – Questa notte, intorno alle ore 2.20, lungo la S.S. 494 Vigevanese, in località Bettolina, una persona in bicicletta di circa 30 anni è stata investita e travolta da un’auto. Sul posto, oltre a due ambulanze, è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, che ha trasportato il paziente, all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, mentre le forze dell’ordine hanno compiuto tutti i rilievi.

V. A.