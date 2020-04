(mi-Lorenteggio.com) Golasecca, 20 aprile 2020 – Stamane, intorno alle ore 10.45, un operaio di 46 anni, è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varse, dopo esser rimasto schiacciato e soccorso anche dai Vigili del Fuoco. In corso gli accertamenti per chiarire quanto avvenuto.

V. A.