Il gruppo degli Architetti del Saronnese regala a tutti i bambini delle materne e delle primarie il primo volume di “Coloriamo il Saronnese”.

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 20 aprile 2020 – Il gruppo degli Architetti del Saronnese (costituito da circa 120 professionisti iscritti

agli ordini professionali delle province di Varese, Como, Milano e Monza-Brianza)

ha deciso di regalare a tutti i bambini delle scuole materne e delle scuole primarie

il primo volume di “Coloriamo il Saronnese”.

Hanno voluto dare un piccolo segno di attenzione per i più piccoli, un piccolo gesto di sicura distrazione

e di sollievo per i più giovani delle nostre comunità, in un momento molto particolare,

per permettere loro di viaggiare con la fantasia colorando alcuni luoghi e oggetti simbolici del nostro territorio.

Gli Architetti del Saronnese si sono adoperati per raccogliere immagini del presente e del passato,

ognuno potrà arricchirle con la propria creatività.

In allegato troverete il file in formato.pdf, le singole pagine

in formato .jpeg sono pubblicate sulla pagina https://www.facebook.com/coloriamoilsaronnese.