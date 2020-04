Buccinasco. Sportello giuridico telefonico per consigli e informazioni

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 21 aprile 2020 – Un nuovo servizio gratuito telefonico per i cittadini di Buccinasco: è lo Sportello giuridico on line a cura dell’avvocato Sofia Muccio, criminologa, amministratore di sostegno ed esperta in diritto penale e diritto di famiglia.

In forma gratuita l’Avvocato Muccio è disponibile a fornire informazioni a chi ha bisogno di consigli in campo giuridico (penale e diritto di famiglia). Ogni utente avrà diritto a due chiamate, dopo la compilazione del modulo di trattamento dei dati personali e di autodichiarazione di non aver già nominato un avvocato difensore. Per prendere un appuntamento, si può scrivere una mail a sofia.muccio@email.it oppure telefonare al numero 340 5633547 (possibile anche inviare un messaggio via WhatsApp). Non appena possibile, si riceverà una chiamata/messaggio con l’appuntamento.

“In questo difficile periodo di emergenza e isolamento – spiega Grazia Campese, assessora alle Pari opportunità – poter chiedere un aiuto e un consiglio per risolvere questioni familiari, è molto importante e ringraziamo l’Avvocato Muccio per il suo servizio gratuito a tutela della legalità. Speriamo possa essere un modo per poter aiutare soprattutto le persone più fragili e isolate. E alle donne vogliamo ricordare che non sono sole: anche in questo periodo di emergenza i Centri Antiviolenza della Rete La Rosa dei Venti, di cui fa parte anche Buccinasco, proseguono le attività di accoglienza e ascolto delle donne al telefono e via mail. Chiamate, cercate aiuto, si può”.

NUMERO VERDE 800 049 722 lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13; martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it

Sportello di Assago Telefono 329 1219666 mercoledì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 14 alle 17 centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it