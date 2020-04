Coronavirus. La situazione dei contagi ad Abbiategrasso

ABBIATEGRASSO, 21 aprile 2020 – – Pubblichiamo un breve messaggio del Sindaco Cesare Nai, sulla situazione dell’epidemia da COVID-19 ad Abbiategrasso, aggiornata a ieri:

“Cari abbiatensi,

oggi le autorità sanitarie mi hanno comunicato 5 NUOVI CASI di contagio, che portano a 184 il numero complessivo dei nostri concittadini risultati positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

Sono 23 le persone purtroppo decedute.

Fortunatamente 19 persone sono completamente guarite e ci aspettiamo che nei prossimi giorni, a seguito dei tamponi di controllo, se ne aggiungano progressivamente molte altre risultate finalmente negative.

Inoltre, di giorno in giorno, tende a diminuire sensibilmente anche il numero delle persone poste in quarantena.

Ricordo, come sempre, che i dati ufficiali possono essere provvisori e, comunque, non significativi nel breve periodo (anche in relazione alle tempistiche dei risultati comunicati dai laboratori a seguito dell’effettuazione dei controlli).

Sarà mia cura tenervi costantemente informati.”

Cesare Francesco Nai

Sindaco di Abbiategrasso