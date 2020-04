(mi-lorenteggio.com) Muggiò, 21 aprile 2020 – Stamane, alle ore 08:05 , in viale Europa, una donna di 52 anni, C. C., ha perso il controllo della propria moto cadendo rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico facciale, senza perdita di conoscenza. Soccorsa è stata portata al Niguarda in codice giallo.

V. A.