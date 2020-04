Pusher di Cesano sorpreso a spacciare a Corsico, in casa 2500 euro in contanti

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 21 aprile 2020 – Ieri pomeriggio, i Carabinieri di Corsico, durante servizio perlustrativio, ha arrestato in flagranza un italiano, classe 1996, residente Cesano Boscone in via Milano, nullafacente, censurato, ritenuto responsabile del reato di spaccio e detenzione.

I Carabinieri lo hanno sorpreso a piedi in questa via Alzaia Trieste, mentre cedeva dosi di stupefacente ad occasionali acquirenti.

La successiva perquisizione personale e domiciliare nei suoi confronti, ha consentito di trovare:

– gr. 30 di marijuana;

– gr. 35 di hashish;

– materiale vario utile alle operazioni di confezionamento e pesatura dello stupefacente;

– somma pari ad euro 2500, considerata il provento dell’attività illecita.

L’ arrestato, espletate formalità di rito, è stato trattenuto interno camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo in modalità telematica, viste le norme anti contagio.

V. A.

