Trezzano. Riaprono gli orti comunali (con ingresso a giorni alterni)

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 21 aprile – Da domani, mercoledì 22 aprile, è consentita l’apertura degli orti comunali (via Mincio e Alzaia Naviglio Grande).

Alla luce delle precisazioni del Governo in materia di svolgimento delle attività lavorative sulle superfici agricole anche di piccole dimensioni come gli orti urbani adibiti alle produzioni di autoconsumo, il sindaco Fabio Bottero ha firmato oggi l’ordinanza n. 18/2020, disponendo precise regole per la fruizione fino al 3 maggio:

– l’ingresso sarà consentito ai soli conduttori – a giorni alterni: nei giorni pari i titolari di un orto con numero pari; nei giorni dispari i titolari di un orto con numero dispari – obbligo di indossare guanti monouso e mascherine per tutta la permanenza all’interno dell’area – vietata la permanenza in spazi comuni – vietato l’utilizzo degli spazi comuni (casetta Comitato orti)

“Come annunciato nei giorni scorsi – dichiara il sindaco Fabio Bottero – riapriamo gli orti, organizzando gli ingressi in modo da tale da evitare assembramenti: abbiamo accolto, come ha fatto lo stesso Governo, le sollecitazioni degli ortisti ma ricordiamo a tutti che resta necessario e obbligatorio rispettare le distanze, indossare mascherine e guanti e recarsi al proprio orto solo nei giorni stabiliti. Invito gli ortisti a rispettare rigorosamente le norme a tutela della loro salute e della salute di tutti: confido nel loro senso di responsabilità. Eseguiremo controlli perché teniamo alla salute degli ortisti, delle loro famiglie e dei trezzanesi”.

Ai trasgressori sarà revocato il contratto di concessione dell’orto comunale. Gli stessi saranno puniti secondo le norme in vigore.