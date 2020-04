Bollate. Al via la nuova igienizzazione delle strade cittadine

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 22 aprile 2020 – Dopo l’igienizzazione delle scorse settimane, un nuovo intervento di pulizia straordinaria delle vie cittadine è programmato per giovedì 23 aprile. L’attività è organizzata dal Comune e avviene in accordo con il servizio di Taskforce dei Vigili del Fuoco di Milano, il Distaccamento di Garbagnate e Gaia Servizi che, dalle ore 9 della mattina, inizieranno le operazioni di pulizia delle vie e piazze principali della Città (vedi cartina allegata).

Queste le vie oggetto dell’intervento dei Vigili del Fuoco (in rosso nella allegata cartina):

• piazza indipendenza

• via Trento marciapiedi

• via Milano marciapiedi zona farmacia

• via Martiri Marzabotto: farmacia

• piazza San Francesco: farmacia

• via Roma marciapiedi

• via Sartirana marciapiedi,farmacia, scuola infanzia

• via Matteotti marciapiedi

• piazze C.A. Dalla Chiesa e A. Moro: Municipio, Biblioteca,

• via Magenta: farmacia

• via L. da Vinci: farmacia

• piazza Madonna in Campagna: farmacia

• via Caduti Bollatesi: farmacia

• via Monte Grappa marciapiedi

• via Battisti: marciapiedi e farmacia

• piazza Terracini: Posta

• piazza Falcone

• via San Bernardo marciapiedi: posta, farmacia

I percorsi segnalati in verde nella cartina saranno oggetto di intervento da parte di GAIA

I ringraziamenti del Sindaco Francesco Vassallo, ai Vigili del Fuoco, a Gaia Servizi Srl e al Settore Sostenibilità Ambientale per la disponibilità e la collaborazione dimostrate per questa operazione di pulizia straordinaria, importante in questo periodo.

Nessuna prescrizione particolare per i cittadini, se non quella di restare in casa come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio. Non è nemmeno necessario scendere in strada per spostare le auto perché, lo ricordiamo, il Comune ha sospeso la sosta regolamentata fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria.