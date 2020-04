Coronavirus. Cesano Boscone: mascherine in distribuzione su appuntamento: ecco come

I luoghi per la consegna sono quattro: – centro civico, via Turati 6 – sala Giardino, piazza Papa Giovanni XXIII – sede comunale, via Vespucci – gazebo, piazza Falcone

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 22 aprile 2020 – Saranno quattro i punti della città in cui la Protezione civile fornirà gratuitamente mascherine ai cittadini. Da domani infatti tutti coloro che vorranno il dispositivo potranno prenotare un appuntamento ai seguenti numeri: 0248694 572/573/650, da lunedì a giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; venerdì dalle 9 alle 13. Gli operatori telefonici fisseranno giorno e orario del ritiro e indicheranno il luogo più vicino alla propria abitazione per poter prelevare le mascherine, al fine di evitare inutili assembramenti. I luoghi per la consegna sono quattro: – centro civico, via Turati 6 – sala Giardino, piazza Papa Giovanni XXIII – sede comunale, via Vespucci – gazebo, piazza Falcone. La consegna verrà effettuata dai volontari della Protezione civile a un solo componente della famiglia che potrà ritirare le mascherine per tutti i suoi familiari. “Ritengo – ha ricordato il vicesindaco Salvatore Gattuso – che sia indispensabile fornire a tutti i cittadini questo tipo di servizio, soprattutto a fronte delle difficoltà di reperimento del materiale presso farmacie o altri luoghi idonei. Si è discusso molto sulla utilità di questi dispositivi, ma voglio sottolineare che se tutti noi impariamo ad utilizzarli, sono un utile e valido strumento di lotta al contagio. Dunque indossiamoli, segno in primis di rispetto verso gli altri, ma anche per noi stessi”. Si ricorda, come da disposizione regionale, che ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, è obbligatorio adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate per evitare il contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, oltre ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

