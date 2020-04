GIOVEDÌ 23 APRILE, L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI E IL PRESDIENTE DELLA COMUNITA’ EBRAICA COMMEMORANO I CADUTI DI LIBERAZIONE AL CAMPO DELLA GLORIA DEL CIMITERO MAGGIORE DI MILANO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2020 – Giovedì 23 aprile, alle ore 10.30, al Campo della Gloria del Cimitero Maggiore di Milano, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini e il Presidente della Comunità ebraica di Milano, Milo Hasbani, commemoreranno i caduti della guerra di Liberazione, alla presenza del presidente del Comitato Provinciale dell’A.N.P.I., Roberto Cenati e della vicesindaco del Comune di Milano, Anna Scavuzzo.

Affermava Mons. Mario Delpini in occasione della commemorazione dello scorso anno: «Sono qui a rendere omaggio a tanti uomini e donne di buona volontà, di ogni ispirazione politica e partitica e appartenenza religiosa. Quando una cosa è storta è meglio mettere mani all’impresa per raddrizzarla. Prendiamo spunto da quei morti, rendiamogli giustizia, perché anche noi, per ciò che ci compete, cerchiamo di mettere mano all’impresa. Così vogliamo ricordare coloro che ci hanno dato questa Italia».

L’iniziativa è promossa, in accordo con il Comune di Milano, dal Comitato Provinciale di Milano dell’A.N.P.I. che quest’anno non potrà organizzare la tradizionale cerimonia nella ricorrenza del 25 aprile, a causa delle limitazioni imposte per l’epidemia in corso.