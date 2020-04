Lo sviluppo di criptovalute nel mondo bancario aumenterà le nuove opportunità di investimento

Milano, 22 aprile 2020 – I passi che vengono presi nell’area delle criptovalute sono sempre più importanti. Ciò che questo mercato è oggi non è lontanamente vicino a quello che era circa cinque anni fa. I progressi compiuti hanno permesso a molte più persone di considerare le criptovalute come alternativa fattibile e sicura per gli investimenti.

Ciò potrebbe essere visto nelle prime operazioni di questo 15 aprile 2020, quando gli investimenti in criptovalute sono notevolmente aumentati e si prevede che nei prossimi giorni saranno ciò continuerà. Tutto questo progresso non è una sorpresa, da alcuni anni la tecnologia blockchain è molto avanzata e con essa le valute digitali.

Recentemente i dati sulla valuta digitale crittografata forniscono numeri importanti che ci consentono di osservare come è stato il movimento delle criptovalute. Attualmente vengono effettuati molti più scambi di valute digitali, ci sono sempre più valute e il valore di mercato complessivo ha raggiunto $ 181,4 milioni.

In che modo beneficia il sistema bancario globale?

Da qualche tempo, i progetti relativi alla valuta digitale del mondo bancario stanno prendendo forma e recentemente stanno accelerando molto di più, soprattutto a causa dell’offerta e della domanda di criptovalute in tutto il mondo. Ciò si tradurrà in una maggiore redditività e migliori possibilità di investimento.

L’uso delle criptovalute nel mondo

Sempre più paesi nel mondo si fidano delle criptovalute come un modo efficace di scambio. Diversi paesi hanno incluso piani negli ultimi mesi che coinvolgono asset crittografici come valida alternativa economica.

Cina

Proprio il 10 aprile, la Banca popolare cinese ha tenuto una riunione in cui sono state pubblicate le statistiche finanziarie per il primo trimestre dell’anno. In questa riunione, nello spazio delle domande, è stata evidenziata l’interrogazione sullo stato della valuta digitale nella banca centrale.

In risposta a ciò, Zhou Xuedong, direttore dell’ufficio della Banca centrale, ha affermato che la valuta digitale di Canco Central sta attualmente funzionando in modo ordinato. Ha inoltre sottolineato che la nuova fase del progetto include la sostenibilità della valuta digitale con uno sviluppo giuridico ottimale e la riforma del sistema di emissione e restituzione di denaro.

Corea

Inoltre, la Banca di Corea ha annunciato il 5 aprile che sarà in corso un test pilota sulla valuta digitale della Banca. Questo test pilota dovrebbe essere lanciato nel 2021 e tra le dichiarazioni della Banca una delle prime fasi è la preparazione del progetto, la revisione tecnica e l’analisi dei processi aziendali.

Tutto questo processo dovrebbe essere pronto approssimativamente entro dicembre 2020. Se tutto procede come previsto, tra gennaio e dicembre 2021 questa nuova valuta digitale sarà già in corso.

Filippine

Il presidente della Union Bank of the Philippines ha sottolineato il 3 aprile che si stanno avvicinando momenti economici piuttosto complessi per tutto ciò che riguarda Covid-19. Ha affermato che questa pandemia porterà alla fine della liquidità nel paese e che l’adozione dei servizi bancari digitali accelererà in modo veloce. In questo caso, le valute digitali della banca centrale sarebbero necessarie per risolvere la situazione.

Francia

Il 2 aprile in Francia è iniziata l’analisi di mercato che ha incluso le criptovalute nella sua economia in modo più attivo. Tra i rapporti offerti dalla banca, è stato sottolineato che Ehereum e Ripple sarebbero stati due dei beni crittografici che potevano essere utilizzati per emettere monete dalla banca centrale; è ancora un progetto in fase di attivazione.

Svezia

La Banca centrale svedese recentemente, il 21 febbraio di quest’anno, ha preso l’iniziativa di testare una nuova valuta digitale chiamata e-krona. Nel mezzo dei piani c’è che questa è una valuta nazionale e internazionale che migliora l’economia in Svezia, che attira più investitori. Non ci sono ancora notizie del suo lancio, ma il test dovrebbe iniziare quest’anno.

