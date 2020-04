MALTEMPO 2018, FORONI: 28,5 MILIONI per 131 INTERVENTI IN PROVINCIA BERGAMO, BRESCIA, COMO, LECCO, PAVIA, SONDRIO E VARESE

VIA ALLA SECONDA TRANCHE DI INTERVENTI IN PROGRAMMA PER IL 2020

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2020 – Ammonta complessivamente a circa 28,5

milioni di euro il Piano di interventi predisposto dalla Regione

Lombardia, in base alle segnalazioni giunte da Comuni ed enti

locali, e approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per

complessivi 131 interventi nei comuni colpiti dagli eccezionali

avvenimenti atmosferici avvenuti tra il 29 e il 30 ottobre del

2018 (la cosiddetta tempesta Vaia).

Le opere finanziate riguardano 84 Comuni tra le province di

Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia Sondrio e Varese. Il

finanziamento rientra in un Piano triennale 2019-2021 stilato ad

hoc per la Vaia, di cui questa e’ la seconda tranche. Nel 2019

erano stati infatti finanziati interventi per un totale di 36

milioni di euro.

“Abbiamo immediatamente attivato gli Enti attuatori degli

interventi (Comuni, Comunita’ Montane, Province e Consorzi di

Bonifica) – ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e

Protezione civile, Pietro Foroni – affinche’ possano avviare le

attivita’ di realizzazione dei nuovi interventi o di

rendicontazione e recupero del finanziamento per quelli gia’

realizzati a proprie spese. Il tutto in attesa di approvare

altri interventi, che mancavano di documentazione essenziale,

per ulteriori 3 milioni di euro”.

Si tratta di finanziamenti in investimento per complessivi 81

interventi di riduzione del rischio (in 57 Comuni per circa 28

milioni di euro) e complessivi 50 interventi per lavori di somma

urgenza (in 27 Comuni per poco piu’ di 700mila euro).

“Nonostante l’emergenza che stiamo vivendo da ormai due mesi –

ha aggiunto – Regione Lombardia non si dimentica dei danni

inflitti alla popolazione di territori gia’ martoriati negli anni

passati da eventi calamitosi straordinari”.

Di seguito in dettaglio l’elenco dei finanziamenti

– Interventi di riduzione del rischio (81)

PROVINCIA DI BERGAMO – Ardesio (5 interventi) 170.000; Berzo San

Fermo 30.000; Carona 700.000 (2 interventi); Cornalba 40.000;

Caravaggio 44.000; Capizzone 46.500 ; Calcio 95.000; Castione

della Presolana 50.000; Costa Volpino 70.000; Branzi (4

interventi) 2.095.000; Endine Gaiano 100.000; Foppolo 150.000;

Lenna 195.000; Piazzatorre 228.565,12; Mezzoldo 350.000 (2

interventi); Moio de’ Calvi 300.000; Roncobello 1.100.000 (2

interventi); Palazzago (3 interventi) 1.550.000; Sant’Omobono

Terme 200.000; Val Brembilla 220.000; Valtorta 120.000.

PROVINCIA DI BRESCIA – Artogne 250.000; Bagolino 52.338; Borno

350.000; Collio 72.000; Capriano del Colle 56.000; Bovegno

88.000; Cimbergo (2 interventi) 980.000; Cevo 200.000;

Ospitaletto 280.000; Paspardo 40.000; Nave 360.000; Saviore

dell’Adamello 560.000; Ceto 650.000.

PROVINCIA DI COMO – Dolo 240.000 euro.

PROVINCIA DI LECCO – Introbio 20.000 euro.

PROVINCIA DI PAVIA – Spessa Po 40.000; Voghera 50.000; Santa

Margherita Staffora 63.400; Santa Maria della Versa 200.000 euro

PROVINCIA DI SONDRIO – Berbenno Di Valtellina 30.000; Cedrasco

55.000; Colico 200.000; Gerola Alta (2 interventi) 410.000;

Ponte In Valtellina (2 interventi) 480.000; Sondrio 200.000;

Teglio (2 interventi) 400.000; Montagna in Valtellina (2

interventi) 470.000; Albosaggia 300.000; Colorina 300.000;

Morbegno 300.000; Tresivio 325.000; Bormio 1.000.000; Valdisotto

(3 interventi) 1.080.494,33; Valfurva (3 interventi) 9.600.000

euro.

PROVINCIA DI VARESE – Cittiglio 32.000; Cadegliano Viconago

170.000 euro.

– Interventi di Somma urgenza (50)

PROVINCIA DI BERGAMO – Luzzana 490,20; Ardesio 10.000; Branzi

10.000; Roncobello 10.000; Taleggio 10.000; Bossico 13.700; Olmo

al Brembo 9.298,64; Pradalunga 44.813,07; Calcinate 117.000

euro.

PROVINCIA DI BRESCIA – Villa Carcina 1.586; Gottolengo (3

interventi) 25.600; Ospitaletto (7 interventi) 33.292,04;

Pertica Bassa 3.899,60; Villa Carcina (3 interventi) 16.104;

Cerveno 5.000; Corteno Golgi 5.819,40; Lozio 8.000; Collio

10.000; Provaglio Val Sabbia 10.000; Collio 10.000; Corteno

Golgi 10.992,20; Tavernole sul Mella 12.000; Corteno Golgi

13.255,30; Pertica Bassa 13.420; Provaglio Val Sabbia 14.477,50;

Valvestino 14.477,50; Tavernole sul Mella Collio 15.000; Darfo

Boario Terme 15.000; Niardo 15.000; Corteno Golgi 16.165 euro.

PROVINCIA DI PAVIA – Santa Margherita di Staffora 2.000 euro.

PROVINCIA DI SONDRIO – Montagna in Valtellina 10.000 euro; Torre

di Santa Maria 10.500; Berbenno di Valtellina (2 interventi)

30.000 euro; Torre di Santa Maria 25.500 euro.

PROVINCIA DI VARESE – Valganna 145.000 euro.