CORONAVIRUS. CINEMA E SPETTACOLI, PER RIPARTENZA REGIONE LOMBARDIA PUNTA SUI DRIVE-IN

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2020 – La Lombardia punta sui Drive-in. Lo

conferma l’assessore regionale allo Sport e ai Giovani, Martina

Cambiaghi: “All’interno delle riflessioni sulla ‘Fase2’, che la

Lombardia ha ribattezzato ‘ritorno alla nuova normalita”, ho

proposto di incentivare i drive-in per i cinema e per altre

manifestazioni come i concerti. Mi confrontero’ con l’assessore

alla Cultura Galli per ampliare l’offerta culturale, includendo

per esempio gli spettacoli teatrali”.

Redazione