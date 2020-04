25 APRILE, PD MILANO LANCIA BELLA CIAO IN OGNI CASA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2020 – La Federazione metropolitana milanese del Pd aderisce all’appello lanciato dall’Anpi per celebrare la Liberazione con “Bella ciao in ogni casa”.

Con un video sulla pagina Facebook di Bella ciao Milano (ecco il link https://bit.ly/2VQpO4L ) e del partito, il PD Milano dà appuntamento alle 15 di sabato 25, quando tutti esporranno il tricolore dalle finestre e si canterà insieme Bella ciao.

“I cittadini – afferma la segretaria metropolitana Silvia Roggiani – hanno bisogno di ricordare l’importanza e il valore di una data così significativa, in modo particolare nella nostra città, medaglia d’Oro alla Resistenza. Quest’anno non possiamo scendere in piazza, ma faremo di tutto per far rivivere la Memoria di chi, con sacrificio e coraggio, ha lottato per la liberazione dell’Italia. Un dovere restare vigili e portare alto il valore della Resistenza e della Memoria di ha combattuto la dittatura, soprattutto alla luce delle indegne provocazioni e minacce di revisionismo storio da parte di forze di destra e parafasciste nostalgiche. Il 25 aprile – conclude la segretaria – è la festa di tutti coloro che si riconoscono nei valori democratici e antifscisti della nostra Costituzione”.

