BAREGGIO – AIUTI ALLE FAMIGLIE: I PRIMI DATI

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 24 aprile 2020 – Sono 318 le famiglie di Bareggio beneficiarie dei buoni spesa, per un totale di più di mille cittadini. L’assessore al Welfare Mimmo Bonomo ha fatto sapere che la distribuzione dei buoni è in corso (oltre 100 quelli già consegnati) e, nel giro di pochi giorni, tutte le famiglie la cui domanda è stata accolta riceveranno le card elettroniche, volute dall’Amministrazione comunale al posto dei buoni cartacei per evitare il più possibile i contatti umani.

“Lo Stato ci ha erogato 91.950 euro e i supermercati di Bareggio, che ringrazio, hanno aggiunto il 10%, permettendoci di arrivare a 101.450 euro – spiega l’assessore Bonomo –. Siccome mancavano 12 famiglie, per non lasciare indietro nessuno, abbiamo fatto un prelievo dal fondo di riserva di 3300 euro, che ha così portato il totale a 104.750 euro”.

Bonomo ha ringraziato anche il Gruppo Alpini, che ha già distribuito più di 70 pacchi di prodotti alimentari ad altrettante famiglie bisognose (verrà fatto un secondo giro), e la Protezione civile, che sta coordinando il servizio di consegna della spesa a casa (impegnati 55 volontari) ad anziani e persone in quarantena. E a proposito di spesa a domicilio, l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha deciso anche di anticipare i soldi a chi non ha contanti in casa, ovviamente con impegno scritto a restituirli non appena sarà possibile.

Ma non è tutto: “La Giunta, di concerto con gli uffici, valuterà ulteriori interventi a sostegno dei bareggesi più colpiti dalla crisi da mettere in campo nelle prossime settimane – conclude Bonomo – Attueremo ogni iniziativa possibile per non lasciare indietro nessuno in questa situazione di grave emergenza. Fatti concreti, perché siamo e vogliamo continuare a essere una Giunta vicina al cittadino”.

