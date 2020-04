Buccinasco. Colombe in regalo davanti alle farmacie comunali

Oggi i volontari incaricati dal Comune le distribuiscono ai cittadini (muniti di scontrino) che si recano nelle strutture di via Marzabotto e via Don Minzoni. Grazie alle numerose donazioni di cittadini, aziende e associazioni, il Comune ne ha donate e ne sta donando ancora molte alle famiglie in difficoltà e oggi anche ai cittadini

Buccinasco (24 aprile 2020) – Come già avvenuto nei giorni che hanno preceduto la Pasqua, questa mattina i volontari di Protezione Civile, Croce Verde Soccorso e Croce Rossa sono presenti davanti alle due farmacie comunali (via Marzabotto 1 e via Don Minzoni 5/a) per distribuire a chi si reca nei due negozi colombe pasquali ricevute in dono da cittadini, associazioni e aziende. Un modo per restituire alla comunità di Buccinasco l’enorme generosità che la contraddistingue.

“Le vacanze pasquali sono terminate – dichiara il sindaco Rino Pruiti – ma continuano i gesti solidali dei nostri cittadini, delle aziende e supermercati del territorio, delle associazioni e Fondazioni. Siamo impegnati ogni giorno nella raccolta di beni alimentari per le famiglie in difficoltà e da ieri abbiamo ricominciato la distribuzione dei pacchi (nella sola giornata di ieri ben cinquanta pacchi, grazie alla grande quantità delle donazioni e alla dedizione dei nostri volontari). Abbiamo ancora numerose colombe e crediamo sia giusto non sprecare il cibo e continuare a donare: un dolce della tradizione che è anche il simbolo della pace. Per noi diventa anche il simbolo della generosità dei nostri cittadini”.

“Le colombe – aggiunge il sindaco Pruiti – saranno donate ai clienti delle nostre farmacie, ai cittadini che oggi per necessità escono di casa perché hanno bisogno di medicinali. Come sempre raccomandiamo a tutti la massima prudenza e l’adozione di comportamenti corretti, quindi evitare assembramenti e indossare la mascherina a tutela della salute di tutti”.