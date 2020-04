25 APRILE, BELLA CIAO IN OGNI CASA E STRINGIMI FORTE MILANO

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 25 aprile 2020 – – “In moltissimi hanno partecipato all’iniziativa nazionale “Bella ciao in ogni casa”, accogliendo l’invito a cantare ed esporre la bandiera tricolore oggi alle 15. Il PD Milano Metropolitana ha raccolto le foto ricevute in una gallery qui: https://bit.ly/2zpyWWg .

Alle 17, invece, inizia la maratona di letture, canti e poesie, in streaming “Stringimi forte Milano”(https://bit.ly/2Kyp27b ) promossa dall’associazione Bella ciao Milano, Anpi e Aned a cui hanno aderito oltre 40 sigle, tra organizzazioni, sindacati e partiti.

Ad aprire la maratona alle 17 sarà il sindaco di Milano Giuseppe Sala, mentre il PD Milano Metropolitana con l’intervento dell’onorevole Emanuele Fiano introdurrà i partiti.

La diretta Facebook sarà disponibile sulle pagine Facebook Bella ciao Milano, PD Milano Metropolitana e in contemporanea su quelle delle oltre 40 sigle che hanno aderito all’iniziativa.