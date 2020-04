Bella ciao, Rho: tanti contributi di cittadini e artisti per celebrare il 25 aprile distanti ma uniti

Decine i video ricevuti, tra cui la testimonianza di tre donne che ricordano il 25 aprile 1945. Contributi anche da artisti di tutta Italia, tra cui Roy Paci, Bunna (Africa Unite), Raphael. Il risultato sono dei video disponibili sul canale You Tube del Comune di Rho

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 25 Aprile 2020 – L’appello è stato lanciato sulla pagina Facebook del Comune di Rho, con l’invito a mandare un contributo video per celebrare questo 25 aprile, 75esimo anniversario della Liberazione. Le risposte non sono mancate, non solo dai rhodensi, ma hanno anche superato i confini della città per raggiungere artisti e musicisti di tutta Italia, che hanno voluto partecipare all’iniziativa. I video sono disponibili sul canale You Tube del comune di Rho (https://bit.ly/3bAzg2M).

“Avevamo un programma ricco di eventi per questo 75° anniversario della Liberazione, che però è stato annullato per l’epidemia in corso: per questo abbiamo pensato di puntare sulla partecipazione dei cittadini, per trasformare in qualche modo la piazza reale in una piazza virtuale, dove ognuno potesse esprimere il proprio sentimento per questa giornata importante. E il risultato è stato davvero entusiasmante – dice l’assessora Valentina Giro -. Abbiamo ricevuto un centinaio di )video di numerosi cittadini e cittadine, che hanno cantato, suonato, disegnato, letto o declamato. Grazie all’intervento di un artista di Rho, Piero Dread, siamo riusciti a coinvolgere anche musicisti e cantanti di tutta Italia, che hanno inviato il loro contributo. Abbiamo la testimonianza di tre donne, Piera, Franca e Annamaria, che quel 25 aprile c’erano e raccontano come hanno vissuto la loro Liberazione: testimonianze preziose, che abbiamo suddiviso in tre video disponibili sul sito del comune di Rho e sulla pagina Facebook. Un quarto video raccoglie invece il tributo di ANPI Rho a tutte le donne e gli uomini di Rho caduti nel periodo: partigiani, deportati, staffette, giovani uccisi dalle milizie fasciste, morti nei lager o delle conseguenze della guerra. Doveroso ricordare i loro nomi e onorare la loro memoria. Con questi video abbiamo sperimentato un modo diverso di celebrare la Liberazione, un grande abbraccio virtuale per stringerci intorno ai valori della democrazia e della libertà, anche in questo tempo difficile”.

“Eravamo tutti in piazza a cantare l’inno nazionale e in via Matteotti arrivavano i carri armati con i nostri soldati” dice Piera, mentre Annamaria ricorda la zia Luigina torturata dai fascisti. Franca rivive la gioia del momento “Vedevamo i movimenti dalla finestra della cucina: eravamo usciti da una guerra e quella giornata era una gran festa”

E poi la musica, sulle note di “Bella, ciao”, cantata da cittadini, musicisti e tanti giovani.

Si ringraziano in particolare per la partecipazione: Roy Paci; Bunna (Africa Unite); RAPHAEL; Original Ashraff 30; Naima Faraò (BBM); Mama Marjas; PieroDread; AWA FALL; Attila; Raymond Wright; Kg Man; Fabrizio Cariati (Nuju); Manuel Tataranno (Krikka Reggae); Susanna Cisini (Sue); Ermanno Fabbri; Elizangela Torricelli; Lu Vespone; Marco Zaghi; Val Bonetti; Mama’S Anthem; Francesco Grassi; Nico Roccamo; Galup; Mr.To (Rootical Foundation); Blacky Grace; Matteo Ghione; Angelo Gange Cattoni; Dalia Isabel e Samuel Comite.

Produzione audio Piero Dread

Editing Video Giovanni Bottalico di melaZstudio