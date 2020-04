Coronavirus. Basiglio intensificati i controlli nel weekend

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 25 aprile 2020 – Sia oggi che domani, la polizia locale intercomunale è presente anche sul territorio di Basiglio dalle 7 alle 21, per garantire il rispetto dei limiti imposti in seguito all’emergenza Covid19

Nel pomeriggio di oggi, verranno controllati i tratti ciclopedonali anche all’interno dei campi, con l’ausilio di pattuglie in moto e un drone.

Previsti, inoltre, posti di blocco dei Carabinieri.

Ci saranno anche le squadre della protezione civile che inviteranno i cittadini a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa in vigore.

“Mi rendo conto – dice il sindaco Lidia Reale – che le belle giornate invogliano a uscire, a tornare alla nostra vita sociale. Però l’emergenza non è finita. Sono ancora in vigore i limiti imposti dalla normativa, in particolare l’uso obbligatorio della mascherina, il fatto che si possa uscire di casa solo per motivi urgenti e inderogabili (lavoro, spesa, ragioni di salute). Non si può fare jogging, solo un genitore può uscire con un figlio e, anche con il proprio cane, non ci si può allontanare a più di 200 metri dalla propria abitazione”.

Redazione