(mi-Lorenteggio.com) Gambolò, 25 aprile 2020 – Nel pomeriggio di oggi, nella frazione di Remondò, in via Santa Margherita al civico uno, per una esplosione, la cui dinamica è in corso di ricostruzione, un 71enne è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi dei Vigili del Fuoco e di un’ambulanza.

V. a.