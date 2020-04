Settimo Milanese. Incidente sulla ex S.S. 11, deceduta 29enne

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 25 aprile 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.15, lungo la S.S. 11 nel tratto con il raccordo per Molino Dorino, all’altezza del distributore di benzina, per una caduta da una moto, la cui dinamica è in fase di accertamento, una donna di 29 anni è deceduta sul colpo, mentre, un 36enne è stato trasportato al Niguarda in codice giallo. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e sono giunte due ambulanze insieme ai Carabinieri della Compagnia di Corsico, che hanno fatto tutti i rilievi.

