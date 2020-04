(mi-Lorenteggio.com) Sovere – Bergamo, 25 aprile 2020 – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.45, in via Giovanni Pascoli, all’altezza del civico 17, un 42enne è deceduto dopo esser caduto dalla moto. Incidente la cui dinamica è in fase di accertamento. Inutili i soccorsi del personale medico dell’elisoccorso, giunto da Brescia e della Croce Blu di Rovere, mentre, i Carabinieri della Compagnia di Clusone, hanno compiuto tutti i rilievi.