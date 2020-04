(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 aprile 2020 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18.30, lungo l’autostrada A4, in direzione Venezia, nei pressi della barriera di Milano Est, un 42enne, ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo contro uno sparti corsia. Soccorso dai Vigili del Fuoco, dalla Postrada e dal personale sanitario di un’automedica e di un’ambulanza, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

V. A.