Milano, spacciano #droga servendosi di servizi Delivery: sequestrati 11, 660 kg. di marijuana

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 aprile 2020 – Lo scorso weekend gli agenti del Commissariato Sempione hanno arrestato per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti un uomo sequestrando a suo carico un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

L’uomo, un italiano di 40 anni, faceva consegnare la droga ai propri clienti servendosi di ignari riders, dipendenti di aziende delivery per servizi di consegna attivati per l’emergenza sanitaria da COVID19.

La perquisizione al suo domicilio ha portato al sequestro di 11.600 kg di marijuana, 500 euro contanti, insieme a materiale per il confezionamento e apparecchiature utilizzate per la coltivazione e l’essiccamento dello stupefacente.

Nello stesso weekend, sempre gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Sempione, hanno indagato in stato di libertà il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti un 31enne cittadino albanese che per lo smercio di sostanze stupefacenti si serviva di una camera di un B&B in Piazza Perego nonchè di un ignaro corriere addetto alle consegne. All’interno del pacco, tra alimentari ed effetti personali, sono stati rinvenuti due involucri per un totale di 1.20 grammi di cocaina. Al suo domicilio gli agenti durante la perquisizione gli agenti hanno sequestro di 2,40 grammi di cocaina, 2.40 grammi di hashish, 8350 euro in contanti, un bilancino di precisione, una pistola automatica priva di tappo rosso e un libro mastro riportante nomi e cifre.

Redazione