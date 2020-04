Ospedaletto Lodigiano. Operaio 34enne trasportato in elicottero al Niguarda

(mi-Lorenteggio.com) Ospedaletto Lodigiano, 27 aprile 2020 – Stamane, alle ore 8.00, in nel parcheggio di un’azienda di viale Europa, un operaio di 34anni ha tentato di suicidarsi con un’arma da fuoco. Soccorso dal personale medico dell’elisoccorso e di un’automedica e da quello di un’ambulanza della croce rossa di Codogno, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Codogno, che hanno fatto tutti i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.