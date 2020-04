Buccinasco. Nelle farmacie comunali mascherine a 50 centesemi

Buccinasco (28 aprile 2020) – Da oggi nelle due farmacie comunali (via Marzabotto e via Don Minzoni) le mascherine chirurgiche saranno vendute al costo di 50 centesimi l’una, così come prescritto dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

“Anche se le abbiamo comprate a un prezzo maggiore – spiega il sindaco Rino Pruiti – le venderemo al prezzo concordato con il Governo. La perdita economica conseguente sarà contabilizzata dall’Azienda Speciale Buccinasco (ASB) che gestisce le due farmacie comunali. CI SEMBRA GIUSTO FARCI CARICO DELLA SITUAZIONE IN MODO DA CONTRASTARE LE SPECULAZIONI IN ATTO SULLA VENDITA DELLE MASCHERINE. TUTTI DEVONO INDOSSARE LA MASCHERINA E DEVONO POTERSI PERMETTERE DI ACQUISTARLA”. Ricordiamo che indossare la mascherina è obbligatorio ed è fondamentale utilizzarla nel modo corretto: DEVE COPRIRE NASO E BOCCA.

L’utilizzo della mascherina è fondamentale come principio di precauzione, quindi non solo da parte di chi ha sintomi. Il contagio da soggetti asintomatici ha una notevole rilevanza sia per il loro numero assoluto sia perché i pazienti positivi sono più contagiosi nei primi giorni dell’infezione, quando sono asintomatici o presentano sintomi lievi. Una semplice mascherina indossata da un soggetto infetto (anche che non sa di esserlo) riduce notevolmente la quantità di virus trasmessa. È più facile bloccare le goccioline quando escono dalla bocca o dal naso piuttosto che arginarle quando si disperdono nell’aria.

Gli orari delle farmacie comunali: Farmacia comunale 1 (via Marzabotto 1) Aperta dalle 8.30 alle 24 dal lunedì alla domenica

Farmacia comunale 2 (via Don Minzoni 5/a) Aperta il lunedì dalle 15.30 alle 19.30, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.