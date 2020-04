PALAZZO MARINO. ONLINE IL BANDO PER LA NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 aprile 2020 – È online a questo link il bando per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Milano che resterà in carica per cinque anni.

Il Sindaco deve procedere a una nuova nomina a seguito delle dimissioni dell’attuale Garante, Anna Maria Caruso, che avranno effetto dall’1 luglio 2020.

Le candidature potranno essere presentate entro il 22 maggio inviando il relativo modulo presente sul sito del Comune all’indirizzo di posta elettronica certificata sindaconomine@postacert.comune.milano.it.

