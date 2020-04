Rho. Buoni spesa – secondo bando: distribuzione

Con il primo e il secondo bando raggiunte quasi 1.000 domande valide

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 28 aprile 2020 — Da martedì pomeriggio 28 aprile fino al 30 aprile è prevista la consegna dei buoni spesa – secondo bando ai cittadini che hanno presentato la richiesta e sono risultati in possesso dei requisiti. Le domande pervenute sono state 556, di cui 412 sono risultate valide per l’assegnazione dei buoni spesa.

“In questo secondo bando abbiamo visto maggiore consapevolezza dei cittadini nella compilazione delle domande. – commenta l’Assessore ai Servizi socio assistenziali, Nicola Violante – La percentuale delle domande accettate è infatti salito dal 60% al 74%. Nel primo bando erano infatti state presentate 860 domande, di cui solo 520 valide. Come è stato dichiarato nell’informativa sul bando, sono stati fatti i controlli su tutte le domande: un lavoro impegnativo, ma doveroso per riconoscere il buono spesa a chi davvero è in situazione di difficoltà. Complessivamente abbiamo potuto distribuire un aiuto a circa 1.000 nuclei familiari. Ricordo comunque che continua la raccolta fondi per la spesa solidale”.

I cittadini saranno contattati telefonicamente per la comunicazione dell’orario di ritiro dei buoni.

Dal 29 aprile saranno contattati gli esclusi per anticipare l’esito negativo della domanda, a cui farà seguito la comunicazione scritta.

L’importo dei buoni può variare in funzione:

• del numero dei componenti del nucleo famigliare e dello stato degli stessi

• del recepimento di altre entrate sociali (Reddito di cittadinanza, CIG, ecc.)

L’importo per quasi tutti gli tenti sarà suddiviso in due tipi di buoni:

• Buono spesa – colore verde consente di acquistare solo generi alimentari ed è spendibile nelle maggiori catene di distribuzione;

• Voucher – colore azzurro consente di acquistare anche altri beni di prima necessità (es. pannolini, prodotti per l’igiene, farmaci, ecc.)

I buoni potranno essere spesi anche in più volte fino alla scadenza del 31 dicembre 2020.

Insieme ai buoni sarà consegnato agli utenti anche l’elenco dei negozi in cui essi sono spendibili.

Raccolta fondi spesa solidale per l’acquisto di alimenti e di generi di prima necessità:

Intestazione COMUNE DI RHO

Banca CREVAL

Codice IBAN IT17X0521620500000000003485

BIC / SWIFT BPCVIT2S

Causale: Emergenza Covid-19 spesa solidale