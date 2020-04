Rho. Ripresi i lavori di manutenzione stradale, in particolare a rotonde e dossi

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 28 Aprile 2020 – Sono cominciati lunedì 27 aprile, i lavori di manutenzione in alcune strade cittadine, per la sistemazione o il rifacimento della pavimentazione in pietra delle rotonde e di alcuni dossi, oltre ad alcuni interventi di rifacimento pavimentazione e di ripristino di viabilità sterrate.

“Si tratta di lavori già appaltati nel 2019 e rimandati per via del maltempo, prima, e per le misure di contenimento del Covid-19, poi” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Maria Rita Vergani.

Non sono previste interruzioni del traffico nelle strade interessate: il transito sarà gestito da movieri dell’impresa.

Questo l’elenco dei lavori.

Lotto 1 (inizio 27 aprile)

– Rifacimento pavimentazione rotatoria via S. di Giacomo – Esselunga

– Rifacimento pavimentazione passaggio pedonale via S. di Giacomo – Esselunga

– Rifacimento dei dossi in via Capuana (corsia direzione Fogazzaro)

– Rifacimento della pavimentazione del dosso via Ospiate –T. Grossi

– Sistemazione viabilità sterrata via Cornaredo

– Sistemazione viabilità sterrata via Isolato Ghisolfa

– Sistemazione viabilità sterrata via Terrazzano cv. 71

– Sistemazione parcheggio sterrato via Legnano/C.so Europa

– Sistemazione banchine via Ghisolfa, via dei Fontanili, via Pregnana

Lotto 2 (inizio a breve):

– Rifacimento pavimentazione stradale via Biringhello da ss33 a via Emilia

– Sistemazione rotonda Eni via Pregnana

– Sistemazione della pavimentazione della rotonda Mattei – Pirandello

– Sistemazione pavimentazione rotonda Deledda – Pirandello

– Sistemazione pavimentazione dosso via Biringhello – Emilia