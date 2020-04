Abbiategrasso. Riapre la Casa dell’Acqua

Necessario l’utilizzo prudente, evitando assembramenti e avendo cura dell’igiene dell’impianto

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 29 aprile 2020 – L’Amministrazione Comunale, in accordo con il Gruppo CAP nelle scorse settimane ha avviato le attività per la riapertura della Casa dell’Acqua di piazza Garibaldi.

Si è infatti proceduto alla disinfezione degli impianti e alle analisi di controllo della qualità dell’acqua. Completate queste operazioni, è stato possibile riaprire l’impianto che quindi è nuovamente in funzione.

Si rammenta che è in ogni caso necessario utilizzarla con prudenza, evitando assembramenti e avendo cura dell’igiene dell’impianto.

Per questo tutti i cittadini, in attesa del proprio turno, devono mantenere la distanza di almeno un metro e, nel rifornirsi di acqua, non devono toccare gli erogatori con le mani.

È possibile conoscere lo stato delle Case dell’Acqua e consultare le ultime analisi effettuate sull’acqua erogata consultando il sito web di Gruppo CAP al seguente link: https://www.gruppocap.it/attivita/servizio-idrico-integrato/case-dell-acqua.

Anche in questo periodo di emergenza sanitaria, Gruppo CAP garantisce la potabilità dell’acqua che arriva nelle case dei cittadini e la continuità del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione.

Restano a disposizione dei cittadini il sito https://www.gruppocap.it/ e i numeri verdi Servizio Clienti 800 428 428 (lunedì-venerdì dalle 8.00 alle 18.00) e Pronto Intervento 800 175 571 (tutti i giorni h 24).