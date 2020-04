Distillati pregiati: non si arresta il successo della grappa barrique

Milano, 29 aprile 2020 – Gli intenditori che amano la grappa sanno distinguere perfettamente una grappa semplicemente invecchiata da una barricata: la differenza è sostanziale, perché mentre la prima subisce un invecchiamento classico, la seconda lo fa in pregiate botti di rovere (barrique per l’appunto), che conferiscono al distillato un gusto peculiare.

Ed è per questo che la grappa barrique ha un successo che non si arresta mai, perché si tratta di un prodotto che si può bere dopo una serata speciale, ma è anche un’idea regalo originale e gradita da tutti gli amanti del genere.

Chiunque sia in cerca della migliore grappa barricata, non deve far altro che collegarsi a portali professionali che vendono selezioni accurate, come il sito di Sapori dei Sassi, che propone una scelta davvero ampia.

Le migliori grappe barrique

Il legno di rovere di cui sono costituite le botti che ospitano queste grappe fino all’invecchiamento desiderato, vi trasferisce sentori che vanno dal più dolce e fruttato a quello più deciso e tostato. Una grappa di Barolo invecchiata solo 5 anni come la Sibona, ad esempio, presenta un gusto che ricorda persino il tabacco e il cuoio e risulta molto morbida e raffinata al palato: questo grazie anche alle vinacce di Nebbiolo ottenute dalle uve nella nota zona del Barolo, celebre per i suoi vini.

Trattamento similare viene riservato alla Grappa Riserva invecchiata in botti di Sherry. Dopo lo stazionamento obbligatorio nelle botti di rovere, questo distillato particolare viene passato in altre botti in cui era prima presente appunto dello sherry, un vino liquoroso dolce nato in Spagna.

La Grappa Riserva da botti di Rum, invece, usa un metodo innovativo d’invecchiamento, pratica poco comune per una grappa, ma che dona al distillato sentori di nocciola, caffè e vaniglia.

C’è poi la Grappa di Moscato, che abbina all’invecchiamento in rovere l’impiego di vinacce tipiche del moscato d’Asti: all’aroma legnoso del rovere viene così mescolato quello più fruttato dell’uva appena colta. Anche il colore del distillato, giallo paglierino richiama i chicchi del frutto.

La distillazione di vinacce Chardonnay, infine, oltre alla frutta ha anche richiami di fiori come accade nel vino omonimo. In molti casi, tali grappe vengono distillate in alambicchi di rame come si faceva una volta, quindi il gusto diventa prettamente rustico.

Distillati rari per occasioni importanti

Quelle sopracitate sono grappe di ottima qualità, da assaporare ogniqualvolta si desideri gustare qualcosa di buono. Ma esistono anche distillati più rari e pregiati, dedicati a momenti speciali o da donare in caso di ricorrenze importanti. La Grappa Riserva del Capo, ad esempio, impiega vinacce dell’Amarone di Valpolicella, uno dei vitigni più rinomati nella zona del Veneto.

L’azienda produttrice fa capo a quello che è stato uno dei più famosi distillatori, noto agli esperti di grappa, ovvero Vittorio Capovilla: i suoi metodi vengono ancora oggi impiegati nella realizzazione di questa grappa che esalta i sentori di frutta, sapientemente equilibrati alla gradazione alcoolica importante. Il mix di sapori, dato dall’invecchiamento in botti barrique, rende ogni sorso ricco di sfumature interessanti.

Un altro prodotto eccellente è la Grappa Selezione delle distillerie Paolo Berta, altro nome molto conosciuto nel settore: si tratta di una grappa millesimata, ovvero ottenuta da vinacce derivanti da un’unica vendemmia, svolta in un anno particolarmente favorevole. In questo caso, si tratta del 1997 e le uve sono quelle rosse di Nebbiolo e Barbera.

Invecchiato 20 anni, questo distillato si distingue proprio per l’aroma di frutti rossi misto ai sentori legnosi del rovere. Sempre dello stesso produttore è la specialissima Riserva Anniversario 70 anni, che vanta uve di 10 diverse annate, la più vecchia delle quali risale al 1982. Gli aromi di frutta, tabacco, vaniglia e legno sono un tripudio di sfumature differenti ma facilmente distinguibili, che rimangono persistenti nel palato.

È possibile trovare tutte queste varietà di grappe barricate in rete, a prezzi convenienti, su portali di e-commerce affidabili come il sopracitato Sapori dei Sassi, che fa della diffusione di prodotti enogastronomici di qualità una vera e propria missione.

L. M.