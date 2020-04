Il Tricolore illumina l’ospedale Salvini di Garbagnate

I fari donati dal Cral di Garbagnate e l’impianto dalla manutenzione di Pessina Gestioni

(mi-Lorenteggio.com) Garbagnate, 29 aprile 2020 – Il Tricolore illumina l’ospedale Salvini e simbolicamente regala un abbraccio virtuale a chi sta lottando dentro gli ospedali dell’Asst Rhodense e a tutto il personale impegnato nella difficile sfida di contenere il contagio. L’iniziativa voluta dal Cral di Garbagnate, che ha donato i fari, nasce come gesto di solidarietà e vicinanza verso tutti gli operatori sanitari e non sanitari dell’Azienda. “L’ospedale di Garbagnate si tinge, proprio dal 25 aprile, dei colori della bandiera italiana: un gesto a conferma del fatto che solo restando uniti si possono superare le difficoltà, anche in questo momento di emergenza sanitaria – spiega il presidente, Michele Rendina – lo Satuto del Cral di Garbagnate prevede che, nella realizzazione dei suoi compiti, il circolo rivolga particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti che coinvolgano il più alto numero di persone”. Una iniziativa, con la partecipazione degli addetti alla manutenzione della Pessina Gestioni per l’attivazione dell’impianto, molto apprezzata da tutti perché il colore sferza anche la notte più buia e dona speranza.