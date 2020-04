Lombardia. Incendi boschivi, cessato alto rischio stagione invernale

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 aprile 2020 – “Il periodo ad alto rischio di incendio boschivo in Lombardia per la stagione invernale 2020 deve ritenersi concluso a partire da oggi”. Lo comunica in una Nota l’Assessorato al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, spiegando che la decisione è stata presa “sulla base delle condizioni oggettive di pericolo rilevate sul territorio, dell’andamento degli incendi, e delle informazioni elaborate dal Centro monitoraggio rischi sulla scorta dei bollettini elaborati da Arpa Lombardia, sentiti i presìdi territoriali”.

Presidio antincendio boschivo

“Regione Lombardia invita comunque tutti gli Enti interessati a voler mantenere attivo il proprio servizio di presidio antincendio boschivo. Particolare attenzione – si legge ancora nella Nota – dovrà essere posta soprattutto in quelle aree dove rischio siccità e condizioni meteo possano favorire lo sviluppo di incendi boschivi”.