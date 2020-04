A Trezzano parchi chiusi fino al 17 maggio

Con l’ordinanza 19/2020 il sindaco Fabio Bottero ha deciso di prolungare le misure per il contrasto e la gestione dell’emergenza sanitaria per evitare forme di assembramento

Trezzano sul Naviglio, 30 aprile – Da lunedì 4 maggio entra in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio annunciato nei giorni scorsi dal presidente Giuseppe Conte e valido fino al 17 maggio. Tra le misure, il Decreto prevede che l’accesso a parchi e giardini sia condizionato al rigoroso rispetto della distanza interpersonale di un metro, vietando assembramenti e l’accesso alle aree gioco. Nello stesso Decreto si dà la facoltà ai sindaci di disporre la temporanea chiusura delle aree ove non sia possibile assicurare le prescrizioni.

Per questo il sindaco di Trezzano sul Naviglio Fabio Bottero ha firmato l’ordinanza 19/2020 per prorogare almeno fino al 17 maggio la chiusura dei parchi cittadini.

“È una misura che riteniamo necessaria – spiega il sindaco Bottero – per salvaguardare la salute dei nostri cittadini. Al momento infatti non sarebbe possibile assicurare quanto prescrive il decreto, cioè il mantenimento delle distanze e il divieto di assembramento e accesso ai giochi: chiediamo alle famiglie di pazientare ancora, non è ancora il momento di giocare insieme nei parchi. Dal 4 maggio però è possibile riprendere l’attività sportiva e motoria a livello individuale e ai genitori sarà consentito svolgerla con i propri figli, sempre con le dovute precauzioni (distanza di 2 metri per l’attività sportiva, un metro per l’attività motoria).