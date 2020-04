AGGRESSIONE SEN. MIRABELLI: ROGGIANI: “EPISODIO VERGOGNOSO, SOLIDARIETA'”

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 30 aprile 2020 – “Chi aggredisce fisicamente non conosce le regole del confronto democratico. Solidarietà al senatore milanese Franco Mirabelli che è stato spinto a terra dal suo collega della Lega William De Vecchis. Un bruttissimo episodio, per il quale ci auguriamo che l’esponente leghista voglia quanto prima scusarsi. Questi metodi non appartengono al dialogo civile e sono assolutamente vergognosi, ancora di più in un’aula del Parlamento dove chi ci siede ha la responsabilità di rappresentare i cittadini”.

Così in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani.

Redazione