Ceriano – Dalla prossima settimana il servizio “Biblio a ca’”

Consegne e restituzioni di libri a domicilio con la Biblioteca

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 30 aprile 2020 – Prenderà il via settimana prossima il servizio “Biblio a cà” che riprende il nome di un’iniziativa lanciata qualche anno fa dalla Biblioteca civica di Ceriano Laghetto e riadattata oggi per l’emergenza che stiamo affrontando con la necessità di limitare gli spostamenti.

Il servizio è reso possibile dalla disponibilità di alcuni volontari che si sono messi a disposizione per garantire la consegna e il ritiro a domicilio del libro scelto.

Per accedere al servizio è indispensabile essere iscritti alla biblioteca civica (anche l’iscrizione può essere fatta a domicilio su richiesta).

Poi, una volta iscritti, è possibile chiedere un volume in prestito o concordare una restituzione telefonando in Biblioteca al numero 02.9666.1347 o mandando un e-mail a biblioteca@ceriano-laghetto.org nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12. I volontari effettueranno le consegne dei libri o il ritiro degli stessi il lunedì pomeriggio, tendenzialmente tra le 15 e le 17.

In questo modo sarà possibile continuare ad usufruire del servizio biblioteca anche durante questo periodo particolare in cui si è costretti a limitare fortemente gli spostamenti e in cui la compagnia di un buon libro può rivelarsi particolarmente apprezzata.

“E’ doveroso ringraziare i volontari che si sono messi a disposizione per questa iniziativa, oltre alla nostra bibliotecaria, Renata Sironi” -commenta l’Assessore alla Cultura Romana Campi presentando l’iniziativa, che va ad aggiungersi ai numerosi servizi di consegna a domicilio attivati in queste settimane dall’Amministrazione comunale grazie al contributo di numerosi volontari.