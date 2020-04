CORONAVIRUS.CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA, RIZZOLI: REGIONE AUTORIZZA OLTRE 3.000 DOMANDE AL GIORNO.SITO INPS NON AGGIORNATO

Milano, 30 aprile 2020 – “Sono oltre 66.000 le domande pervenute

per circa 200.000 lavoratori che possono andare in banca a

chiedere l’anticipazione, sociale della cassa integrazione per

1.400 euro forfettari. Ogni giorno stiamo autorizzando oltre

3.000 domande di Cassa integrazione in deroga e arriveremo

presto a completare l’invio delle richieste. Sul sito regionale,

pubblichiamo quotidianamente i decreti che inviamo all’INPS, in

modo che tutti possano verificare l’avanzamento delle domande

autorizzate”.

Lo dice l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Melania

Rizzoli, intervenendo sulle polemiche riguardanti la Cassa

integrazione in deroga e sottolineando come “il sito dell’Inps

non sia aggiornato tempestivamente in quanto oggi riporta solo

il numero dei decreti inviati fino a venerdi’ di settimana

scorsa”.

“Regione Lombardia ha dovuto gestire situazioni ben piu’

complesse e differenziate rispetto altre Regioni, per effetto

del susseguirsi dei decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri che hanno diviso il territorio lombardo in ‘zone rosse

e gialle’ con effetti giuridici diversi proprio sulla gestione

della Cassa Integrazione in deroga. Non solo per questo motivo e’

quindi inappropriato paragonarci ad altre Regioni – aggiunge

l’assessore Rizzoli – ma anche per la densita’ di imprese

lombarde per cui le domande presentate nel nostro portale sono

piu’ del doppio di quelle presentate alla seconda regione”.

“Consapevoli di queste differenze e sulla scorta dell’esperienza

dell’ultima gestione di ammortizzatori in deroga – ricorda

ancora l’assessore – abbiamo subito previsto di affiancare

l’accordo sull’anticipazione sociale siglato tra ABI e parti

sociali, alla presenza del Ministro del Lavoro, con un Fondo di

Garanzia regionale con 5,5 milioni di euro del bilancio

regionale. In questo modo, abbiamo voluto evitare ai lavoratori

sospesi dal lavoro di non vedersi erogata l’anticipazione delle

indennita’, fornendo allo stesso tempo al sistema bancario una

garanzia regionale per la copertura di ogni rischio. Peraltro,

il nostro Fondo di Garanzia non copre solo i lavoratori

beneficiari della cassa integrazione in deroga decretata da noi,

ma anche quelli in cassa integrazione ordinaria per cui anche la

decretazione e’ competenza dell’INPS”.

“Abbiamo anche ottenuto – continua l’assessore Rizzoli – che

l’ABI precisasse che per l’anticipazione sociale delle indennita’

fosse sufficiente la presentazione della semplice richiesta di

cassa fatta dai datori di lavoro, in modo da velocizzare al

massimo l’intero processo. Nella sezione dedicata al Lavoro del

sito internet di Regione Lombardia, i lavoratori sospesi dal

lavoro possono trovare la copia della richiesta di cassa

integrazione fatta dai loro datori di lavori da portare con se’

nelle filiali delle banche in cui vanno a chiedere l’importo

dovuto, assieme alla circolare ABI, a scanso di ogni equivoco”.