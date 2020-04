CORONAVIRUS, FONTANA E FORONI AL COMITATO SICUREZZA DI LODI: GRAZIE A TUTTI PER L’ECCELLENTE LAVORO SVOLTO IN EMERGENZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2020 – Si e’ tenuto stamattina in videoconferenza con la Prefettura di Lodi e i vertici delle Forze dell’ordine e della sanita’, il Comitato provinciale per

l’ordine e la sicurezza, al quale hanno partecipato per Regione

Lombardia il presidente Attilio Fontana e l’assessore al

Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. L’incontro,

organizzato in vista dell’inizio della cosiddetta ‘fase 2′, ha

visto la partecipazione, oltre dei vertici della Prefettura,

quella del presidente della Provincia di Lodi, di gran parte dei

sindaci del Lodigiano e dei rappresentanti delle associazioni di

categoria.

Il presidente Fontana ha ringraziato tutti “per l’eccellente

lavoro svolto in piena emergenza e ha poi brevemente illustrato

le intenzioni di Regione per affrontare le prossime settimane”.

“Servira’ la massima prudenza – ha aggiunto il governatore – e

i cittadini dovranno confermare il grande senso di

responsabilita’ dimostrato fin qui. Quindi, ora proseguiamo con

tutte le precauzioni del caso, con l’obiettivo di far ripartire

la Lombardia”.

L’assessore Foroni dal canto suo ha ribadito “il ruolo

fondamentale svolto dalla Protezione civile nella ‘fase 1′,

ruolo che – ha spiegato – non si esaurisce qui ma proseguira’ piu’

incisivo che mai anche nella ‘fase 2′”.

“Vogliamo ringraziare in particolare i sindaci della zona rossa

e il direttore dell’Asst di Lodi, Massimo Lombardo – hanno

concluso Fontana e Foroni -. Voi siete stati in prima linea, voi

per primi avete compreso il sacrificio richiesto e

responsabilmente avete affrontato la situazione di emergenza”.