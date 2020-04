Lavori stradali e altri interventi importanti a Trezzano

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 30 aprile – Da lunedì 4 maggio avranno inizio i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti stradali cittadini per un importo di 84.605,52 euro. Nel dettaglio gli interventi coinvolgeranno le vie: Colombo, nel tratto tra via Gioberti e via Cellini e tra via Monteverdi e via Cantù; via Fermi nel tratto tra via Donizetti e via Battisti; via Mantegna tra via Morona e via Malibran. I lavori avranno una durata di circa 30 giorni e potrebbero causare disagi alla circolazione, in particolare sulle vie Colombo e Fermi dove l’area del cantiere sarà opportunamente segnalata.

Approfittando della sospensione delle attività scolastiche, intanto sono partiti anche i lavori di bonifica dei manufatti in amianto presso la scuola di via Giacosa finanziati dagli oneri derivanti dalla operazione di riqualificazione dell’area ex Demalena. L’Amministrazione comunale ha investito inizialmente 488 mila euro, partecipando in seguito al Bando regionale o ottenendo il finanziamento di 175 mila euro, pari al 50% del costo dei lavori, liberando pari risorse per interventi aggiuntivi per la riqualificazione del territorio. Un risultato raggiunto grazie alla programmazione attuata. Si lavora in questi giorni anche per la riqualificazione di altre strutture di proprietà comunali: lavori per la riparazione della copertura della scuola dell’infanzia Verdi, della Scuola di Pittura e Disegno, della palestra Morona e della Biblioteca delle Storie Infinite, oltre che presso la palazzina di proprietà pubblica di via Fermi.

“Pensare e programmare la ripartenza – spiega il sindaco Fabio Bottero – è importante in questi giorni di gestione dell’emergenza: guardiamo anche al futuro di Trezzano, riqualificando strade e strutture scolastiche in modo che le aziende che si occupano di manutenzione abbiano la possibilità di lavorare. A settembre speriamo che le nostre scuole possano riaprire, secondo le modalità che verranno decise dal Governo, e vogliamo che i nostri studenti tornino a vivere la quotidianità scolastica in modo sereno e sicuro”.

“Importanti anche i lavori per la manutenzione stradale – aggiunge il vice sindaco Domenico Spendio, assessore ai Lavori pubblici – grazie al lavoro mai interrotto della nostra Area Infrastrutture. Nelle scorse settimane sono stati perfezionati gli atti necessari per affidare i lavori e con le nostre risorse già previste a bilancio possiamo partire con i cantieri. Ci scusiamo per gli inevitabili disagi alla circolazione”.