LEGAME INQUINAMENTO/COVID-19, CATTANEO: BENE ARPA IN PROGETTO RICERCA ‘PULVIRUS’ CON ‘ENEA’, ‘ISS’ E ‘SNPA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2020 – L’assessore regionale all’Ambiente e

Clima, Raffaele Cattaneo, accoglie con favore la partecipazione

di Arpa Lombardia al progetto ‘Pulvirus’ a fianco di Enea,

Istituto Superiore di Sanita’ (ISS), Ispra e delle altre Agenzie

regionali per la protezione dell’ambiente, quali SNPA (Sistema

Nazionale Protezione Ambiente).

OBIETTIVI – Gli obiettivi del progetto sono l’approfondimento

del legame fra inquinamento atmosferico e diffusione della

pandemia; le eventuali interazioni fisico-chimiche-biologiche

fra polveri sottili e virus; gli effetti del ‘lock down’

sull’inquinamento atmosferico e sui gas serra.

“Non ci ancora indagini cosi’ approfondite – spiega Cattaneo – in

grado di documentare adeguate evidenze scientifiche che

confermino la correlazione tra inquinamento da polveri sottili e

contagi da Coronavirus. Questo studio che coinvolge Arpa

Lombardia, al fianco di tutti i maggiori enti di ricerca

nazionali, rappresenta una collaborazione che ci auguriamo possa

fornire risposte che potranno poi essere utili alla pubblica

amministrazione per pianificare interventi e politiche che

guardano alla sostenibilita’ ambientale”.

SEGUIRE SVILUPPI – L’assessore Cattaneo ricorda inoltre che

“Durante il lockdown la riduzione del traffico che abbiamo

potuto misurare attraverso le rilevazioni di Move-in e’ arrivata

attorno al 75%. In questa situazione le concentrazioni di Pm10

non hanno avuto un calo paragonabile al blocco del traffico e si

sono attestate sui valori minimi osservati nell’ultimo decennio.

Inoltre, per ora non possiamo fare correlazioni tra

l’inquinamento atmosferico e il Covid-19. Seguiremo quindi con

interesse lo sviluppo di questo studio che aiutera’ a comprendere

meglio le dinamiche che si sono sviluppate in questo periodo di

diffusione dei contagi. L’apporto dal punto di vista ambientale

che dara’ Arpa Lombardia come contributore tecnico per i dati

sara’ sicuramente prezioso”.