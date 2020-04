Opera. Ripartono i lavori per la costruzione del ponte ciclopedonale a scavalco della Valtidone

Lunedì mattina, la fase 2 dell’emergenza Coronavirus permetterà all’azienda che si è aggiudicata l’opera di riaprire i cantieri

(mi-lorenteggio.com) OPERA, 30 aprile 2020 – Dopo lo stop imposto dalla fase di lockdown attivata per contenere il diffondersi del virus Covid-19, riprendono i lavori per la costruzione del ponte cilopedonale che collegherà Noverasco, Mirasole e il centro di Opera. Lunedì mattina, gli operai saranno nuovamente all’opera, nell’area cantiere alle estremità della carreggiata sud dell’ex statale 412, per proseguire l’intervento che gli operesi – e non solo – attendono da anni.

“La realizzazione di un collegamento sicuro tra la frazione di Noverasco e il centro di Opera è fondamentale per tutti – spiega il sindaco, Antonino Nucera – In questo periodo di minor traffico speriamo che i lavori proseguano senza altri disguidi. Il nostro obiettivo è ultimare la struttura entro la fine dell’anno”.

Prima che scattassero le misure di quarantena i lavori per la realizzazione del ponte a scavalco della trafficata Valtidone, erano iniziati dopo una lunga battaglia burocratica. I segni di una tanto

attesa ripartenza sono ancora visibili all’altezza degli svincoli della Tangenziale Ovest dove, attraverso l’utilizzo di jersey in plastica, Milano Serravalle aveva tracciato la nuova viabilità, necessaria per la cantierizzazione delle aree e la costruzione delle rampe laterali. Solo quando queste verranno ultimate si potrà procedere con il posizionamento della campata e della passerella ciclopedonale di scavalco. “Oltre ad essere un intervento essenziale per gli operesi – continua Nucera – il ponte ciclopedonale ha un’importante ruolo per quanto riguarda la mobilità leggera di questa porzione di Sud- Milano e, allo stesso tempo, rappresenta una valenza strategica per il turismo. Siamo nel parco sud, nel cuore delle terre ancora agricole della provincia milanese dove, oltre alle vecchie tradizioni, si possono ammirare parchi, rogge, cascine e abbazie”.

Dopo sei anni di stop, quindi, via libera al nuovo ponte ciclopedonale

Era il mese di maggio 2014 quando, dopo una copiosa pioggia, crollò la prima rampa del sovrappasso (di competenza dell’ex Provincia e ora Città Metropolitana) che scavalcando la Valtidone collegava Mirasole a Noverasco. Poi a distanza di tempo cedimenti si registrarono anche nell’altra rampa e il ponte venne definitivamente chiuso.Nel 2017 fu abbattuta anche la passerella.